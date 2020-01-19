امال الحسين - دور الأبناك الأجنبية في انتهاك حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بالمغرب

2020/01/19 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويينرسلة مفتوحة حول : شكاية حول تمويلات مشاريع بعشرات ملايير الدولارات عبر نشر الفساد ونهب المال العام، أقيمت على أراضي الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين تسببت في انتهاكات جسيمة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.إلى كل من السادة : الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الأمين العام لمنظمة العمل الدول......

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