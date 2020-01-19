مصدر: عدد الحضور في البرلمان لا يتجاوز 70 نائباً وترجيحات بتحويل الجلسة إلى تداولية

2020/01/19 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر نيابي، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، بأن عدد حضور النواب لجلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم...





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