شاهــد بالفيـــديو : حـــرق مقــر احـــدى الحـــركات السياسيـــة بالكامـــل فـــي النجــف الاشــرف !!!

2020/01/19 | 15:15 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

احرق محتجو محافظة النجف، اليوم الأحد، مقر حركة الوفاء في قضاء الكوفة، في إطار حملتهم التصعيدية للضغط على الحكومة في تنفيذ مطالبهم.

كما وأغلقوا محتجو محافظة النجف، اليوم ، أغلب طرق المحافظة بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها المحتجين إلى القوى السياسية لتنفيذ مطالبهم بعد ما ي...

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