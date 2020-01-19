مقرٌّ جديد لـ “حزب الله” على الحدودِ مع سوريا.. وتهديداتٌ مُبطّنة لـ واشنطن

2020/01/19 | 15:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- الحل العراق باشرت كتائب #حزب_الله العراقية، بتشييد معسكرٍ جديد لها على طريق عكاشات ــ القائم على الحدود مع سوريا، ليكون بديلاً عن المعسكر السابق الذي دمرته طائراتٌ أميركية نهاية […]

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