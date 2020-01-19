قيادة قاعدة عين الاسد الجوية: نعلم بتوقيتات تحرك الطائرات الاميركية والمناطق التي تقصدها

2020/01/19 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت قيادة قاعدة عين الاسد الجوية، علمها بتوقيتات اقلاع وهبوط الطائرات الاميركية والمناطق التي تقصدها.

وقال قائد القاعدة اللواء الطيار الركن رافد غازي الزبيدي ان الطائرات الاميركية الموجودة في عين الاسد هي للاستطلاع والاسناد اللوجستي مثل الطعام او البريد.

واضاف ان اية طائرة اميركية تقلع او تهبط من عين الاسد لدى الجانب العراقي توقيتاتها وهناك جهات تتابع الموضوع وتعلم اين تذهب هذه ومتى تعود، لافتا الى ان العراق لديه كشف راداري ومتابعة معهم.

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