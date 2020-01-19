متظاهرون يحرقون مكتب النائب عدنان الزرفي في الكوفة

2020/01/19 | 15:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]افاد مصدر امني، الاحد، بقيام متظاهرين بحرق مكتب النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي في قضاء الكوفة مركز محافظة النجف.

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