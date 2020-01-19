عطل فني مفاجئ يضرب تطبيق “واتساب” ويمنع المستخدمين من إرسال الصور والفيديو

2020/01/19 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقف تطبيق واتساب يتكرر وهذه المرة يوقف ارسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو بين المستخدمين.أصاب عطل جديد تطبيق واتساب قبل قليل ساهم في منع المستخدمين من إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو حول العالم، المشكلة ظهرت وكأنها خلل لدى بعض المستخدمين في البداية بسبب توقف بعض المزايا فقط دون غيرها، لكن لاحقًا ظهر […]

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