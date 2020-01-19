المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: تعرض 5 ناشطين لعمليات قتل واختطاف

2020/01/19 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، تعرض خمسة من ناشطي التظاهرات لعمليات استهداف وقتل واختطاف خلال الساعات الماضية في بغداد وذي قار وكربلاء.

وأفاد المركز في تغريدة على تويتر بأن ميليشيات مسلحة اختطفت الناشط أحمد فاضل، وهو أحد نشطاء ساحة التحرير أثناء عودته من الساحة.

كما أشار إلى استهداف الناشط المدني مصطفى قاسم البديري، بقنبلة صوتية أمام منزله الكائن في حي الشهداء في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وأكد المركز أن الناشط أحمد علاء الدراجي، تم اختطافه من ساحة الطيران بعد خروجه من ساحة التحرير، مشيرا إلى قتل الناشط حسن هادي الزيدي.

إلى ذلك، أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مقتل الناشطة والمسعفة هدى خضير برصاص مسدس كاتم للصوت في كربلاء، وذلك لمساندتها للتظاهرات الشعبية في العراق.

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