اطلاق سراح الناشطين الثلاثة الذين اعتقلتهم قوة أمنية في المثنى (صور)

2020/01/19 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، باطلاق سراح الناشطين الثلاثة الذين اعتقلتهم قوة أمنية في المثنى، قبل عدة ساعات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اطلقت سراح الناشطين الثلاثة بعد عدة ساعات على اعتقالهم".

وأشار الى أن الناشطين هم "شهید العراقي، وفاضل عباس الحجيمي، وعادل الرماحي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني بأن قوة أمنية اعتقلت 3 ناشطين في محافظة المثنى.

وتشهد محافظة المثنى، على غرار العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات واحتجاجات اندلعت منذ مطلع تشرين الأول لعام 2019، حتى اليوم، تخللتها اعتصامات واضراب عن الدوام.

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قال القيادي في عصائب اهل الحق بمحافظة ديالى عدي الخدران، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، ان امريكا تسعى لإثارة حريق كبير في العراق، مبيناً أن أمريكا تمتلك مراكزاً بحثية متخصصة بهذا الشأن.

وقال الخدران في حديث لـ(بغداد الي

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اعلنت دائرة الهجرة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، الأحد (19 كانون الثاني 2020) خطة حكومية لإعادة نازحي 9 قرى في القضاء.

وقال مدير الدائرة علي غازي اغا في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" وزارة الهجرة بالتعاون مع الاجهزة ال

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أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، تحويل منتدى شباب ناحية الوحدة الى مستشفى بسعة 50 سرير.

وقال العطا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المنتدى العائد الى وزارة الشباب والرياضة تم نقل عائداتيه

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