واتســـاب يتعــــرض لــ خللً وعطــلاً رئيسيـــا ومستخـــدميـــه يشكـــون مــــن مشـــاكل عـــدة !!

2020/01/19 | 15:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اكد مركز الاعلام الرقمي، اليوم الاحد، وجود عدة مشكلات في تطبيق الواتساب لدى المستخدمين في العالم .

وقال المركز، في بيان له : ان "مستخدمو الواتساب في العالم يواجهون مشكلات تتعلق بارسال مقاطع الصوت والفيديو والصور".

ويشار الى ان تطبيق واتساب شهد ثقلا في التصفح بدءً من مس...

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