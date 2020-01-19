سيناريوهات عديدة تفسر سبب احتراق المطعم التركي

2020/01/19 | 15:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

نشب حريق في المطعم التركي القريب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتباينت الروايات حول أسباب الحريق فيما إذا كانت مفتعلة أو تماس كهربائي.

وتفيد مصادر من المتظاهرين عن وجود بعض الخلافات بين الخيم التي يسكن فيها المتظاهرون في ساحة التحرير، بالإضافة إلى وجود خلافات بين المتظاهرين ا...

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