هجرة جماعية للاعبي كرة القدم العراقيين بسبب الاحتجاجات في البلاد

2020/01/19 | 15:52 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ أشهر، دفعت بالكثير من لاعبي كرة القدم إلى هجرة جماعية للخارج بعد توقف الدوري العراقي.



ولعل التأثير الأخطر لهذا الوضع الأمني والسياسي الحساس في مجال كرة القدم سيكون على المنتخب الوطني العراقي الذي ينتظر استحقاقات مهمة في التصفيات المزدوجة لتصفيات كأس العالم وكأس آسيا.



ريبورتاج.

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