2020/01/19 | 15:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفاد مصدر أمني في مدينة الناصرية، الاحد، بقيام محتجين غاضبين باجراء التحضيرات النهائية لتظاهرات حاشدة وذلك مع انتهاء "مهلة الناصرية"، وذلك احتجاجا على الأوضاع الحالية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجدد الاحتجاجات في بغداد والناصرية والنجف ومناطق أخرى) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجدد الاحتجاجات في بغداد والناصرية والنجف ومناطق أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).