المباشرة باخماد نيران الاطارات بعد

2020/01/19 | 15:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]افاد مصدر امني في محافظة النجف، اليوم الاحد، بأن فرق الدفاع المدني باشرت باخماد النيران التي اشعلها محتجين بالاطارات لقطع الطرق بعد "التفاوض" مع الاجهزة الامنية في المحافظة.

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