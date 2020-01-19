خلّلٌ طارئ يُصيب (واتساب) والشركة المالكة تُحذّر!

2020/01/19 | 15:58 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق تعرّض تطبيق (واتساب) صباح اليوم لخللٍ أدى إلى تعطّل إرسال واستقبال الصور والفيديوهات عند بعض المستخدمين، وفق ما أفاده مركز الإعلام الرقمي.وقال المركز في بيانٍ مقتضب، […]

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