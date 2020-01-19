وزير الدفاع يلتقي رئيس الوزراء الكويتي

2020/01/19 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الدفاع نجاح الشمري اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح.

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