حقيقة اصابة جنود اميركيين بالقصف الايراني لقاعدة عين الاسد | تقرير

2020/01/19 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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بعد مرور بضعة أيام على قصف الإيراني لقاعدة عين الأسد الجوية أكبر القواعد التي تضم جنودا أميركيين في العراق، كرد إيراني على اغتيال سليماني والمهندس..



تتكشف حقائق ومعلومات حول إصابة أحد عشر جنديا أميركيا..



معلومات تدحض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول نفيه إصابة أي من جنود بلاده في قصف عين الأسد.



التضارب كان يكتنف الرواية الإيرانية أيضا في تصريحاتها المتناقضة حول عملية عين الأسد.

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