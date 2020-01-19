ردود فعل الجماهير العراقية على استقالة الاتحاد العراقي

2020/01/19 | 16:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/سكاي برس

تشغل الاستقالة الجماعية لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة، حديث الشارع الرياضي في العراق، وذلك في إطار "اتفاق أربيل"، الذي قضى باستقالة الاتحاد، مقابل التنازل عن جميع الشكاوى والدعاوى القضائية ضده.وأرسلت استقالة رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود وجميع الأعضاء، إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، بعد الاتف...

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