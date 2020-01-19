نادي الميناء يهيمن على مراكز بطولة العراق للساحة والميدان

2020/01/19 | 16:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز فريق الميناء لألعاب الساحة والميدان، اليوم الأحد المراكز الأولى في سباقات الطريق ،الذي احتضنت فعالياتها جامعة بغداد في الجادرية .

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