إيران تهدد بمراجعة تعاونها مع الطاقة الذرية

2020/01/19 | 16:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، من أن طهران قد تراجع علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تصاعد التوتر حول برنامجها النووي.

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