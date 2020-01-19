شاهد.. اطلاق للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب ساحة الطيران وسط بغداد

2020/01/19 | 16:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، تسجيلا مصوراً يظهر اطلاق قوات الأمن للرصاص الحي لتفريق المتظاهرين قرب ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

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