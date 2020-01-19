بالفيديو/ المهندس: امریکا ستخرب على يد ترامب

2020/01/19 | 16:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل الاعلام مقطع فيديو من كواليس فيلم "سيلفي با ابو مهدي" والذي تم تصوير فيه اجزاء من حياة الشهيد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق ابو مهدي...

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