عمليات البصرة تعلن تنفيذ خطة امنية مشددة لحماية 9 أهداف

2020/01/19 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قيادة عمليات البصرة ، الاحد 19-1-2020 ، عن خطة أمنية مشددة في البصرة تحسبا لأي طارئ فيما ك...





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