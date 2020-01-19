2020/01/19 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت قيادة عمليات البصرة ، الاحد 19-1-2020 ، عن خطة أمنية مشددة في البصرة تحسبا لأي طارئ فيما ك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عمليات البصرة تعلن تنفيذ خطة امنية مشددة لحماية 9 أهداف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت قيادة عمليات البصرة ، الاحد 19-1-2020 ، عن خطة أمنية مشددة في البصرة تحسبا لأي طارئ فيما ك...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عمليات البصرة تعلن تنفيذ خطة امنية مشددة لحماية 9 أهداف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عمليات البصرة تعلن تنفيذ خطة امنية مشددة لحماية 9 أهداف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).