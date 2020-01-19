2020/01/19 | 16:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغانمي: وزارة الدفاع هي الداعم الرئيسي للعملية السياسية والسلطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 16:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي: وزارة الدفاع هي الداعم الرئيسي للعملية السياسية والسلطة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي: وزارة الدفاع هي الداعم الرئيسي للعملية السياسية والسلطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).