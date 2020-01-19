فلاح أمين الرهيمي - دور الطلبة في انتفاضات الشعب العراقي

2020/01/19 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي كان المحللون السياسيين والمراقبين في العالم يطلقون على انتفاضات الشعب العراقي بالانتفاضات الموسمية لأنها كانت تتفجر وتنطلق في شهري تشرين أول وتشرين الثاني وقت افتتاح المدارس والكليات وتواجد مجاميع الطلبة فيها وكان الطلبة وقودها وسعيرها ولهيبها وعنفوانها وكانت كالآتي :- 1) وثبة كانون عام/ 1948 :- كان المد الثوري لجماهير الشعب العراقي يتصاعد منذ 7/ مايس/ 1947 حينما بدأت المفاوضات الرسمية مع ......

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