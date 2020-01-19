موعد الطائرة الساعة 11:45 صباحا الا ان ركابها الى الان ينتظرون داخل مطار بغداد الدولي

2020/01/19 | 16:52 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

كشف مدير لشركة متعهدة بنقل المسافرين، عن تعطل رحلة ما يقارب 200 مسافر عراقي، الى اسطنبول، على متن الخطوط الجوية العراقية، بسبب تأخر وصول الموافقات الرسمية بالإقلاع من قبل وكيل الخطوط في إسطنبول.

وقال مدير الشركةالمتعهدة بنقل المسافرين، نبيل العتبي، ان "شركته مستأجرة طائرة من الخ...

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