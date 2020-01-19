وزارة الدفاع العراقية تشيع الشهيد العقيد الركن مازن عبود

2020/01/19 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقامت وزارة الدفاع تشييعاً للشهيد العقيد الركن مازن عبود، الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في الثامن من الشهر الجاري.

وجرت مراسم التشييع بحضور رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، ومعاونيه، وقادة الاسلحة والصنوف، ومجموعة كبيرة من ضباط الوزارة وذوي الشهيد العقيد الركن مازن عبود جواد الساعدي، آمر اللواء الخامس والاربعين بفرقة المشاة الحادية عشرة، الذي كان قد استشهد بعد اصابته بجراح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب قضاء داقوق، واثناء تأديته الواجب خلال المرحلة الثامنة من عملية ارادة النصر، ضمن قاطع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

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