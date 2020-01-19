2020/01/19 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بغياب السراج وحفتر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بغياب السراج وحفتر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق أعمال مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية بغياب السراج وحفتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).