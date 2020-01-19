عمليات الرافدين: المتظاهرون ابلغونا براءتهم مما يسمى جهاز مكافحة الدوام

2020/01/19 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عمليات الرافدين استمرارها بتوفير الحماية للمؤسسات الخدمية والمدارس وعدم السماح بالمساس فيها.

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