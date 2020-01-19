النزاهة العراقية تأمر باستقدام أعضاء بلجنة توزيع رواتب الصحوات بتهمة الاختلاس

2020/01/19 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة في العراق اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أعضاء من لجنة توزيع رواتب أبناء العراق (الصحوات)؛ لاختلاسهم قرابة أربعة مليارات د...

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