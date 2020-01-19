بعد انهاء الجلسة التداولية.. مجلس النواب يُحدد الاربعاء المقبل موعداً لعودة الجلسات

2020/01/19 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

حمل عضو مجلس النواب، باسم خشان، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) رئيس مجلس الوزراء، وتحالف البناء، والتيار الصدري، ومجلس النواب، مسؤولية تفجر الغضب الشعبي في المحافظات المحتجة .

وقال خشان في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان &quo

بغداد اليوم- بغداد

اكدت قيادة عمليات الرافدين، الاحد 19-1-2020، استمرارها بتوفير الحماية للمؤسسات الخدمية والمدارس وعدم السماح بالمساس فيها، فيما اشارت الى ان المتظاهرين اعلنوا براءتهم من ما يعرف بـ’’جهاز مكافحة الدوام’’.

بغداد اليوم-ذي قار

أصدر مدير دوائر العمل في ذي قار، محمد الغزي، الأحد، توضيحا بشأن الدرجات الفائزة بتعيينات مديرية العمل في ذي قار.

وقال الغزي في بيان له، أنه "بعد اعلان محافظه ذي قار عن فتح الاستمارة الالكترونية وتم التقديم عليها وبعدها ا

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