طهران تتراجع عن قرار تسليم الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة الى اوكرانيا

2020/01/19 | 17:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت ايران عن قرارها المتعلق بتسليم الصندوق الأسود لطائرة الركاب المنكوبة الى اوكرانيا.

وأكد مسؤول في سلطة الطيران الإيرانية لوسائل اعلام بلاده، ان الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لا يزال داخل الأراضي الإيرانية، ولا نية لطهران لإرساله الى أي مكان خارج البلاد، مبينا ان الجهات المختصة تعمل على تفريغ المعلومات وتحليلها، وستقرر لاحقا فيما اذا كانت ستسلم الصندوق الأسود الى فرنسا او أوكرانيا، وهو ما يمثل تغييرا في الموقف الإيراني، بعد ان كانت طهران قد أعلنت في وقت سابق، نيتها تسليم الصندوق الى السلطات الأوكرانية.

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