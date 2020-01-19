تزامناً مع “المهلة”.. تذكير من العتبة الحسينية لخطبة المرجعية عن التظاهرات

2020/01/19 | 17:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع انتهاء مهلة الناصرية نشر حساب العتبة الحسينية، اليوم الاحد، تذكيراً بخطبة للمرجعية الدينية من عام 2018 عن التظاهرات والاصلاح.

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