يشمل العراق والخليج.. خلل في واتساب يمنع إرسال الصور والفيديو

2020/01/19 | 17:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشتكى مستخدمون لتطبيق المراسلات واتساب الأحد من مشاكل تعيق إرسالهم للصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.

وبحسب موقع "downdetector" الذي يرصد انقطاع خدمات التطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي، فإن نحو 66 في المئة من بلاغات الأعطال تتعلق بإرسال واستقبال الرسائل، والتي أشار مستخدمون إلى أنها تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.

واستقبل الموقع 32 في المئة بلاغات تتعلق بقابلية الاتصال بالتطبيق.

وعلى وقع التظاهرات في عدة دول عربية، دعا مستخدمون إلى عدم الانسياق وراء أنباء عن قطع خدمات واتساب في دولهم، مشيرين إلى أنها مشكلة عالمية.

وتشير خارطة انقطاع الخدمات لواتساب أن أكثر المناطق المتضررة تقع في عدة أوروبية، ومناطق في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وفي العراق أكد مركز الإعلام الرقمي أن مستخدمي واتساب يواجهون مشاكل في التطبيق تمنع إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديو، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال المركز في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مستخدمي الواتساب في العالم يواجهون مشكلات تتعلق بإرسال مقاطع الصوت والفيديو والصور".

ويستخدم التطبيق الذي استحوذت عليه شركة فيسبوك نحو 1.5 مليار شخص حول العالم.

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