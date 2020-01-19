الحكومة والبرلمان ونفاذ المهلة.. سعدون محسن ضمد

2020/01/19 | 17:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الأعلامي سعدون محسن ضمد: مهلة الناصرية توشك على النفاذ والجهات المعنية من حكومة وبرلمان، لا تحرك ساكنا، واظنهم ينتظرون مآلات الاحداث باسترخاء، ويعولون على انهاك الاحتجاجات وضرب الجمهور بالجمهور، نتيجة للاثار التي اخذت التظاهرات تتركها على مصالح الناس.وهذا الفخ لا يمكن الخلاص منه الا باتخاذ القانون بوصلة لاساليب الاحتجاج، وان تبقى الساحات وفعالياتها […]

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