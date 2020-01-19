دعوى قضائية من الشرطة ضد دائرة حكومية في ميسان بسبب “المدير”

2020/01/19 | 17:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد افتتاح دائرة التنفيذ والرعاية بميسان من قبل المتظاهرين يوم أمس وبعد مراجعة اصحاب الدخل المحدود الذين ينتظرون رواتبهم المتراكمة تفاجئوا بعدم وجود المدير والموظفين وعدم المباشرة بالدوام لقضاء حوائج الفقراء فقدم قائد شرطة ميسان برفع دعوى قضائية ضد الرعاية بسبب عدم اهتمامهم بالعوائل المتعففة وذوي الدخل المحدود.

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