المحكمة الاتحادية تكشف عن 80 دعوى تتعلق بطعون دستورية

2020/01/19 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة الاتحادية العليا وجود نحو (80) دعوى معروضة، تتعلق بطعون دستورية.

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