الكرعاوي: وجود مستشارين ايرانيين في مقرات الحشد الشعبي جاء بموافقة الحكومة العراقية

2020/01/19 | 17:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق القيادي في الحشد الشعبي، عادل الكرعاوي، على وجود مستشارين ايرانيين في مقرات الحشد، لافتا الى ان وجودهم رسمي.

وقال الكرعاوي ان جود المستشارين الايرانيين او غيرهم من مختلف الجنسيات جاء بموافقة الحكومة العراقية في إطار دعم المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي لذا فان وجودهم رسمي سواء في مقرات الحشد الشعبي او بقية التشكيلات الأمنية.

واشار الكرعاوي، الى ان وجود المستشارين الايرانيين الان في مقرات الحشد الشعبي او قوة امنية اخرى تفرضه الظروف وطبيعة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي، لافتا الى ان وجودهم ليس دائما ولكن وفق اليات التعاون الامني والاستشارة يمكن ان يتواجدون عن الضرورة وهذا امر معروف.

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