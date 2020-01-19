إعادة القبض على إرهابي بعد هروبه من سجن بصلاح الدين

2020/01/19 | 17:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية العراقية، اليوم الاحد، من إعادة القاء القبض على ارهابي بعد عشر ساعات من هروبه من سجن بالشرقاط في محافظة صلاح الدين....

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