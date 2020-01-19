بحضور 74 نائب فقط.:البرلمان يخفق بعقد جلسته ويحدد الاربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة له

2020/01/19 | 18:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، اليوم الاحد، بتحويل جلسة مجلس النواب الى تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني.وقال المصدر ” ان رئاسة البرلمان حولت الجلسة الى تداولية لعدم وجود نصاب قانوني فيها […]

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