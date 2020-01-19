2020/01/19 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الأعضاء الديمقراطيون بالكونغرس الأميركي، بتنحية الرئيس دونالد ترمب عن منصبه رئيسا للبلاد.

وأكد النواب الديمقراطيون في تقرير مؤلف من مئة واحدى عشرة صفحة، ان ابعاد الرئيس ترمب عن الرئاسة، سيحافظ على الامن الوطني الاميركي، والقيم الديمقراطية في البلاد، معربين عن مساندتهم للتهمتين الواردتين في ملف التحقيقات مع ترمب، والمتعلقتين بسوء استخدام السلطة، ووضع معرقلات امام عمل الكونغرس.

ومن الجدير بالذكر ان مجلس الشيوخ سيبدأ في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وبشكل رسمي، بإجراء التحقيق مع الرئيس ترمب، في ظل توقعات بأن تقوم الأكثرية الجمهورية بالمجلس برد التهم الموجهة اليه.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب الديمقراطيون بالكونغرس يطالبون بتنحية ترمب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب الديمقراطيون بالكونغرس يطالبون بتنحية ترمب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).