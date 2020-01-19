القبض على ارهابي بعد عشر ساعات من هروبه في صلاح الدين

2020/01/19 | 18:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية، اليوم الاحد، من إعادة القاء القبض على “ارهابي” بعد عشر ساعات من هروبه من سجن بالشرقاط في محافظة صلاح الدين.وقال الخبير الامني فاضل ابور رغيف، إن […]

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