مع قرب انتهاء مهلة الناصرية، المكونات العراقية تبحث عن حكومة وطنية جديدة

2020/01/19 | 18:32 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ يسرى علي الداودي بعد ما يقارب الشهرين من بدء الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية في بغداد والمحافظات، اعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عن تقديم استقالته الى البرلمان، استجابة لطلب المرجعية والمتظاهرين، لكن رغم ذلك بقيت الاوضاع كما كانت من قمع للتظاهرات وخطف وقتل وفساد، المواطنين ما زالوا يخشون بقاء تلك الاوضاع على …

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