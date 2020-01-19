2020/01/19 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمات سيتين تزعج فيدال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 18:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمات سيتين تزعج فيدال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمات سيتين تزعج فيدال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).