الأمن اللبناني يعلن إصابة 147 من عناصره في “مواجهات بيروت”

2020/01/19 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 147 من قوات الأمن في أحداث أمس وسط العاصمة بيروت، بعد اندلاع مواجهات مع محتجين على الفساد وتردي الوضع المعيشي في البلاد.

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