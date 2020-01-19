الشورى الإيراني: الفترة المقبلة ستشهد تحسنا بين طهران والسعودية والدول العربية

2020/01/19 | 18:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ صرح مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، على هامش ندوة تناولت تداعيات اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بأن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في العلاقات بين إيران والسعودية والدول العربية.

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