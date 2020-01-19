العتبة الحسينية تدعم تصعيد الاحتجاجات بجملة للسيستاني

2020/01/19 | 18:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



بالتزامن مع التصعيد الاحتجاجي في بغداد والمحافظات، ذكّرت العتبة الحسينية في كربلاء بمقطع من رسالة ساب...

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