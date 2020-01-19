2020/01/19 | 18:32 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كاتب أميركي يحذر عبد المهدي وينصح ترامب: الصين حليف لا يرحم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
حدد كاتب أميركي خارطة طريق يمكنها أن تقود العراق نحو “الحرية” وفق خطوات تتخذها إدارة ترام...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كاتب أميركي يحذر عبد المهدي وينصح ترامب: الصين حليف لا يرحم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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