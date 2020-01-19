مصدر: إلزام مستثمر مجمع الزهور السكني بتسليم الوحدات السكنية خلال 3 أشهر

2020/01/19 | 18:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في الأمانة العامة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، عن إلزام المستثمر المسؤول عن انشاء مجمع الزهور السكني بتسليم الوحدات السكينة خلال 3 اشهر.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون إكمال المشاريع الاستثمارية الزمت المستثمر المسؤول عن إنشاء مجمع الزهور السكني، بتسليم الوحدات السكنية المسجل عليها كافة، خلال ثلاثة أشهر".

واضاف أن "اللجنة اتخذت هذا التوجيه، بناءً على ما جاء ضمن التوصيات التي اتخذتها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحضور الجهات ذات العلاقة".

وبين أن "كافة المساحات مشمولة بالتسليم، باستثناء فئة (١٥٠م) لحين حسم ملف التجاوزات، وتحديد حدول زمني لإنهاء المشروع بشكل نهائي".

ولفت الى انه "اللجنة ناقشت أسباب التلكؤ الحاصل في مراحل تنفيذ المشروع، ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها، فضلاً عن التأكيد على الجهات القطاعية، لإيصال الخدمات اللازمة إلى المجمع".

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