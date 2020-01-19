2020/01/19 | 18:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، عن وضع خطة امنية "مشددة" بالتعاون مع شرطة المحافظة تحسباً لأي طارئ عشية انتهاء مهلة الناصرية وتصعيد المتظاهرين.وقال مدير إعلام قيادة العمليات، العقيد ثائر عيسى نجم، في تصريح صحفي إن "قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية الشرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالتظاهرات وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة تحسباً لأي طارئ في حال التصعيد من قبل المتظاهرين".وبين أن "الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري".وأضاف أنه "بحسب الأوامر التي صدرت من عمليات البصرة تم انتشار واسع للقوات الأمنية وبجميع مفاصلها وضمن قواطع المسؤولية وحسب الخطة الأمنية المعدة من حيث حماية المتظاهرين السلميين أولا ومن ثم حماية المحافظة والمنشآت الحيوية والمصارف والمدارس والمؤسسات الحكومية والمستشفيات وأيضا جميع القطاعات الخدمية والعلاجية والنفطية وغيرها من دوائر الدولة".وأكد نجم انه "تم الاستعداد للخطة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ومديرية الإطفاء والدفاع المدني وجميع القوات الأمنية".

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